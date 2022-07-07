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Medya İşte Alkolik Nejat'ın cumhurbaşkanı adayları!
Medya

İşte Alkolik Nejat'ın cumhurbaşkanı adayları!

Sık sık magazin dünyasının gündemine aldığı alkolün etkisiyle garip pozlar vermekten eksik kalmayan Nejat İşler yaptığı paylaşımla şaşırtmadı. İşler, sosyal medyada mavi tık aldı, paylaşımlarını artırdı. Son olarak cumhurbaşkanı adayını açıklayan Nejat İşler anonim hesaplardan gelen yorumlardan da rahatsız oldu. İşler paylaşımını sildi ama diğer paylaşımları da gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 14:50:00 - 2022-07-07 15:03:11
İşte Alkolik Nejat'ın cumhurbaşkanı adayları!

Nejat İşler sosyal medyada mavi tık aldı, paylaşımlarını artırdı. Son olarak cumhurbaşkanı adayını açıklayan Nejat İşler anonim hesaplardan gelen yorumlardan da rahatsız oldu. İşler paylaşımını sildi ama diğer paylaşımları da gündem oldu.

Saygı, Kaybedenler Kulübü, Behzat Ç ve daha pek çok yapımda oynayan  Nejat İşler'in sosyal medyada oldukça fazla sahte hesabı bulunuyordu. Oyuncu Nejat İşler orjinal hesabını açtı ve mavi tık aldı. Sosyal medyada paylaşımları dikkat çeken oyuncu son olarak cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Nejat İşler paylaşımda şunları yazdı:

"Memleketinin insanlarından korkanlardan olmayın! Al sana ilk 3 cumhurbaşkanı adayım: Canan Kaftancıoğlu, Alper Taş, Selahattin Demirtaş. Zoruna giden böbrek taşlarına baktırsın.

İşler paylaşımı sonrası anonim hesaplardan tepkiler de alınca paylaşımını sildi ve "Ulan, bu civciv beni koruyor mu, engelliyor mu bilemedim. laf yetiştirmek için yazdıklarımı silmem gerekiyor. vatanını seven her ruha selam olsun" dedi.

NEJAT İŞLER GÖZDAĞI DA VERDİ

Nejat İşler kendisini eleştirenlere ise gözdağı verdi ve "Canımın içi, Türk Ceza Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. Seni iki dakikada evinden alabilirler. Sadece attığın ya da paylaştığın tweet için. Ben şikayetçi olmam da, kamu davasına giriyor. Dikkat et" yorumunda bulundu.

 


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