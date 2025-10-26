Alkol yine can aldı! İki kız çocuğunun dramı Türkiye’yi yasa boğdu

Ankara’da iki genç kızın içki belasına bulaşması facia ile sonuçlandı. Ailelerinin bir süredir haber alamadığı 14 yaşındaki H.K. ve 16 yaşındaki E.K.E.A., içki içtikten sonra fenalaştı. 112’yi arayarak yardım isteyen kızlar, ekipler tarafından bir parkta baygın halde bulundu.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan H.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, arkadaşı E.K.E.A. ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Olayın ardından polis, kızların içkiyi nereden temin ettiğini araştırıyor.

Toplumun temellerini çürüten alkol belasının, bu kez iki yavrunun hayatına mal olması büyük tepki topladı. Vatandaşlar, “Bir yudum içkinin nelere mal olduğunu artık herkes görsün. Bu çocukları korumak hepimizin görevi” diyerek aileleri ve yetkilileri uyardı.