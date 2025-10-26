  • İSTANBUL
Alkol yine can aldı! İki kız çocuğunun dramı Türkiye'yi yasa boğdu
Alkol yine can aldı! İki kız çocuğunun dramı Türkiye'yi yasa boğdu

Ankara’da iki genç kızın içki belasına bulaşması facia ile neticelendi.

Ankara’da iki genç kızın içki belasına bulaşması facia ile sonuçlandı. Ailelerinin bir süredir haber alamadığı 14 yaşındaki H.K. ve 16 yaşındaki E.K.E.A., içki içtikten sonra fenalaştı. 112’yi arayarak yardım isteyen kızlar, ekipler tarafından bir parkta baygın halde bulundu.
Hastaneye kaldırılan çocuklardan H.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, arkadaşı E.K.E.A. ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Olayın ardından polis, kızların içkiyi nereden temin ettiğini araştırıyor.
Toplumun temellerini çürüten alkol belasının, bu kez iki yavrunun hayatına mal olması büyük tepki topladı. Vatandaşlar, “Bir yudum içkinin nelere mal olduğunu artık herkes görsün. Bu çocukları korumak hepimizin görevi” diyerek aileleri ve yetkilileri uyardı.

Hamit

Bunların anası babası şimdiye kadar hiç mi fark etmedi? Demek ki başıboş bırakmışlar arayıp sormamışlar durum bunu gösteriyor.

Ammar

Allahu Teala Kur'an Kerim de büyüdüğü gibi. İçki kumar ve fal okları şeytan iyi pis işlerdir. Şeytan bununla sizi namazdan alıkoymak ve aranızı bozmak istemektedir. Artık vazgectiniz degilmi diye bildirmesi günümüz toplumuna ne kadar önemli olduğunu bize 1400 sene evvel ne güzel bildirmiş. Kıyamete kadar bu ilahi kanunlar geçerli olacaktır. Biz bu yasakları uygularsak dünyada mutlu bahtiyar olduğum gibi ahirettede sonsuz cennet nimetlerine ulaşmış oluruz...
