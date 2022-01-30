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Yerel Alkol rezaleti! Dehşet saçtı
Yerel

Alkol rezaleti! Dehşet saçtı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanı kapısında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 03:47:00 -
Alkol rezaleti! Dehşet saçtı

İddiaya göre, mekana girmek için zorluk çıkartan 3 kişi, kapıda duran güvenlik tarafından silahla vurularak yaralandı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi.

İddiaya göre, A.H. (41), E.H. (38) ve Y.A. (40) isimli 3 kişi mekana girmek istediği esnada kapıda duran güvenlik ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında ismi öğrenilemeyen şüpheli, silah ile 3 kişiyi yaralayarak kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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