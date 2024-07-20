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Yerel

Alkol içen iki arkadaş birbirini öldüresiye dövdü! Bu pisliği içtikten sonra ne oluyor gözünüzle görün

Yeniakit Publisher
2024-07-20 12:00:55 - 2024-07-20 12:00:55

İstanbul Avcılar'da alkollü olduğu iddia edilen iki kişi, bulundukları araçla kazaya karıştıktan sonra birbirlerine saldırdı. Kavgada birbirine ölümüne vuran şahısları yoldan geçen vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar'da meydana geldi. İddiaya göre, iki aracın karıştığı maddi hasarlı kaza sonrasında aynı araçta bulunan alkollü iki şahıs birbirlerine bilinmeyen bir nedenle saldırdı. Uzun süre birbirlerine tekme tokat döven şahıslar kan içinde kaldı. Araçta başlayan kavga dışarıya taştı. Şahıslardan birini yerde yatan şahsı sürükledi. Daha sonra araçlarına tekrar binen iki şahıs, araç içerisinde de kavga etmeye devam etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları gözaltına aldı. Olay çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Yorumlar

oflu baba

BIRAKIN BIRBIRLERINI OLDURSUNLER,DE IKI ADET PISLIK YOK OLSUN DUNYADAN YURU BAYIRIN GULU TEKMEYLE BAS AGZINA AGZINA BU AGIZLAMI ICTIK DIYE OLDURUN BIRBIRINIZI S.SIZLER ALKOLIK PIMP,LER.
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