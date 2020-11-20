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Dünya Aliyev’in sözleri ortalığı fena karıştıracak! 'Ermenistan bunu itiraf etti'
Dünya

Aliyev’in sözleri ortalığı fena karıştıracak! 'Ermenistan bunu itiraf etti'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede Ermenistan cephesini zora düşürecek açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 11:50:00 - 2020-11-20 12:04:25
Aliyev’in sözleri ortalığı fena karıştıracak! 'Ermenistan bunu itiraf etti'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 27 yıl sonra Ağdam'ın işgalden kurtulmasının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Ağdam için yeni bir dönem başlıyor. İşgal edilen bölgelerde her yer harap edildi. Ne Cebrail ne Fuzuli'de sağlam bina kaldı." dedi

İşte Aliyev'in konuşmasından satır başları:

Bundan sonra yollar, okullar, binalar, gerekli her şey yeniden inşa edilecek. Füzuli-Şuşa yolunun inşaatı için 50 milyon manat ayrıldı. Arazi ve nufüs bakımından Ağdam en büyük yerdit. Artık Ağdam için yeni bir dönem, Ağdamlılar göçmen değil. Devlet, vatandaşların Ağdam'a dönmelerine yardım edecektir.

Eğer Azerbaycan kendi hakkını savunmasaydı, Ermenistan bizim topraklarımızdan çıkmayacaktı. Azeri mescitleri dağıtıldı, tarihimiz yok edilmeye çalışıldı, haritalar yeniden çizildi. Şimdi ne oldu bu haritalar, bu haritalar cehenneme gitti. İşgalciler, evleri, okulları, mescitleri yok ederek gidiyor, bunların özleri bu. Kendilerini 'güçlü savaşçılar' olarak anlatıyorlardı, ne oldu onlara savaş meydanında?

Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine büyük sabır diliyorum. Yaralılarımıza Allah şifa versin.

"10 binden fazla firari asker var"

Azerbaycan savaş meydanında parlak zafer elde ederek, siyasi masada da kazanmıştır. Azerbaycan askeri biz kez daha gücünü gösterdi, onların ordusunda ise 10 binden fazla firari asker var. Bu sayıyı onlar kendileri itiraf etti. Hocalı katilleri bunlar. Ermeni halkının hak ettiği bu muydu? İşgalde ne kazandılar? Savaş meydanında kaybederek bütün dünyaya rezil oldular, bundan böyle bu damgayla yaşayacaklar, onlar bu savaşta yenildiler. Ağdam'ı bir kurşun atmadan aldık.

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Yorumlar

mahoaga

Sen de, Rus ordusunu Karabağ'a konuşlandırmak suretiyle Karabağ'ı geri aldığını sanıyorsun di mi Aliyev? Hem de Türkiye sayesinde kazandığın zafer sonucundaki anlaşmaya Türkiye'yi değil de, Rusya'yı dahil ederek!
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lütfi

Rusya"nın izin verdiği kadar ilerledin.Dur deyince durdun.Bölgeye Rus askerlerini getirdin.Neden Türk askeri barış gücüne dahil edilsin diyemedin.
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