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Gündem Aliyev'in görüntüleri Sezer'in galoşlu cami ziyaretini akıllara getirdi
Gündem

Aliyev'in görüntüleri Sezer'in galoşlu cami ziyaretini akıllara getirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva'nın Ağdam'da harabeye dönen camiye yaptıkları ziyarette ayakkabılarını çıkararak yalın ayak girmesi, halısı olan camiye galoşla giren Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer'in görüntülerini akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 19:21:00 -

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva'nın harabeye dönen Ağdam Cuma Camii’ne ayakkabılarını çıkararak girmesi büyük takdir toplarken, akıllara Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer ile halısı olan camiye galoş ile girdiği görüntüler geldi.

Aliyev ve eşi halısız camiye yalın ayak girdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam kentine ziyarette bulundu. Ağdam'da Azerbaycan bayrağını göndere çeken Aliyev, Ermenistan tarafından harabeye döndürülen Ağdam Cuma Camii’ni inceledi. 

Kullanılamaz hale gelen ve yerde halıları bulunmayan camiye Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ayakkabılarını çıkararak yalın ayak girdi. Aliyev'in bu hareketi Müslüman dünyasında büyük takdir topladı.

Öte yandan Aliyev, Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'i Ağdam Camisi'ne bağışladı.

Sezer camiye galoşla girmişti

Aliyev'in bu takdir toplayan hareketi Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer'in yıllar önceki görüntülerini akıllara getirdi.

Türkiye’nin onuncu cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi, halısı olan camiye galoş ile girmiş, İslam'ın değerlerine olan tavrını da belli etmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı döneminde Müslümanları ikinci sınıf insan seviyesinde gören Sezer, başörtüsünü hiçe sayan açıklamalarıyla biliniyor.

Sezer'in görüntüleri arşivdeki yerini korurken eski Türkiye'nin de içler acısı durumunu ortaya koyuyor.

 

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