Aliyev'den flaş 'ateşkes' açıklaması! "Hazırız" deyip duyurdu

Fox News televizyonuna konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'nün Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Aliyev, "Evet, bunu yapmaya hazırız. Bunu defalarca söyledim. Bugün dahi ateşkes konusunda anlaşmaya hazırız. Fakat aynı zamanda Ermenistan Başbakanı, ABD, Rusya ve Fransa'nın ortaklaşa geliştirdiği ilkelere bağlı olduklarını beyan etmeli” diye konuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca 2 gün önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Dağlık Karabağ sorununa diplomatik bir çözüm olmadığını söylediğini hatırlattı.

Paşinyan, o günkü açıklamasında halka 'silaha sarılma ve vatanını koruma' çağrısında bulunmuş, fakat aynı zamanda Erivan'ın daima uzlaşmaya hazır olduğunu, taleplerinin 'çıtasını düşürebileceğini' fakat Azerbaycan'ın da aynı şeyi yapması gerektiğini söylemişti.