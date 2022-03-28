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Dünya Aliyev, Zelenskiy ile görüştü
Dünya

Aliyev, Zelenskiy ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; İlham Aliyev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 19:57:00 -
Aliyev, Zelenskiy ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i telefonla arayan Zelenskiy, Ukrayna'daki durum hakkında bilgi verdi.

Ukrayna'da insani koridorlar oluşturulmasının ve barış görüşmelerini sürdürmenin önemine değinilen görüşmede Zelenskiy, ülkesine Azerbaycan'dan sağlanan insani yardımlar için Aliyev'e teşekkür etti.

Aliyev, insani konulara her zaman büyük önem verdiğini ve özenle yaklaştığını kaydetti.

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