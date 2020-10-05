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Aktüel Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 20:30:00 -
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepeyi işgalden kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu sürüyor. Karabağ, Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusu dün de Cebrail kent merkezini ve 9 köyü işgalden kurtarmıştı.

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