  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Aliyev, Barzani ile görüştü
Dünya

Aliyev, Barzani ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-02-17 14:11:00 - 2024-02-17 14:12:41
Aliyev, Barzani ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'nın Münih kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Barzani, Aliyev'i yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Temmuz 2023'te Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatan Barzani, ziyarette Aliyev'le müzakere edilen konuların hayata geçirilmesi için her iki tarafın temsilcilerinin yakın işbirliği içinde çalıştığını kaydetti.

Görüşmede Irak merkezi hükümeti ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerden de memnuniyetle söz edildi.

Irak ile Azerbaycan'ın farklı şehirleri arasındaki doğrudan uçuşların önemine işaret edilen görüşmede, IKBY ile Azerbaycan arasında ekonomik, ticari, kültürel ve insani ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konular da ele alındı.

Aliyev, Barzani'yi Azerbaycan'da yapılması planlanan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 29. Oturumu'na (COP29) davet etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Barzani ve Aliyev, iklim değişikliğine ilişkin ortak işbirliği konuları üzerinde de fikir alışverişinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Japon markası Mitsubishi ASX’in kampanyası: Herkes SUV’u indirimli bu fiyata satın alabilecek!
Otomotiv

Japon markası Mitsubishi ASX’in kampanyası: Herkes SUV’u indirimli bu fiyata satın alabilecek!

Ünlü otomotiv devi Mitsubishi ASX’in fiyatı belli oldu: Mitsubishi ASX markasının bahar kampanyası dikkat çekti! Müşteriler artık kompakt SU..
Alın size bir ‘tuvalet terliği’ zihniyeti daha! Erdoğan karşıtı Gezi imamı utanmadan neler söyledi neler
Gündem

Alın size bir ‘tuvalet terliği’ zihniyeti daha! Erdoğan karşıtı Gezi imamı utanmadan neler söyledi neler

Reformist ilahiyatçı İhsan Eliaçık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Eliaçık, Cumhur İttifak..
Askerliği neden Sivas’ta bedelli yaptın? Köşeye sıkışan Özdağ'ın adayı Azmi'den şaka gibi cevap
Gündem

Askerliği neden Sivas’ta bedelli yaptın? Köşeye sıkışan Özdağ'ın adayı Azmi'den şaka gibi cevap

Provokatör Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun "Ask..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23