Aliye Uzun Sedat Peker'i anlattı!
Adı firari mafya elebaşısı Sedat Peker ile gündeme gelen Aliye Uzun, Peker'in eşi ile yaşadıklarını anlattı.
Aliye Uzun, Sedat Peker ile kavgasında yeni bir dosya açtı.
Uzun, kendisine ait Busines Woman adlı dergide, 2017 yılında Sedat Peker'in eşi ile röportaj yaptığını anlattı.
Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine tepki gösteren Uzun, şunları söyledi:
Benim için diyor ya, ben ona yasa dışı paraların girmesi için teklifte bulunmuşum. O da "Amerika bize bu konuda rahatsızlık verir" demiş ve reddetmiş.
Aliye Uzun, Peker'e şu zor soruyu yöneltti:
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