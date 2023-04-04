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Medya Aliye Uzun Sedat Peker'i anlattı!
Medya

Aliye Uzun Sedat Peker'i anlattı!

Yeniakit Publisher
2023-04-04 04:08:00 -

Adı firari mafya elebaşısı Sedat Peker ile gündeme gelen Aliye Uzun, Peker'in eşi ile yaşadıklarını anlattı.

Aliye Uzun, Sedat Peker ile kavgasında yeni bir dosya açtı.

Uzun, kendisine ait Busines Woman adlı dergide, 2017 yılında Sedat Peker'in eşi ile röportaj yaptığını anlattı.

Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine tepki gösteren Uzun, şunları söyledi:

Benim için diyor ya, ben ona yasa dışı paraların girmesi için teklifte bulunmuşum. O da "Amerika bize bu konuda rahatsızlık verir" demiş ve reddetmiş.

Aliye Uzun, Peker'e şu zor soruyu yöneltti:
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Benim kadar yasa dışı işler yapan bir kadının dergisinin kapağında senin karının ne işi var?

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Yorumlar

Fatih

Bu kadın kim,size haber yaptıracak,bu devletin imkanlarını şahsi menfaatleri için kullanan,saci bitmemis çocuk hakki yiyen ,kanını canını bu vatan için vermiş, vatan için canını dişine takan insanlarin hakkını kim yiyorsa Allah bildiği gibi yapsın burunlarından fitilfitil getirsin,

Kadir KARARSIZ

editör şaşırma sabrımıza taşırma. bu nasıl haber?
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