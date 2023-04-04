Aliye Uzun Sedat Peker'i anlattı!

Aliye Uzun, Sedat Peker ile kavgasında yeni bir dosya açtı.

Uzun, kendisine ait Busines Woman adlı dergide, 2017 yılında Sedat Peker'in eşi ile röportaj yaptığını anlattı.

Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine tepki gösteren Uzun, şunları söyledi:

Benim için diyor ya, ben ona yasa dışı paraların girmesi için teklifte bulunmuşum. O da "Amerika bize bu konuda rahatsızlık verir" demiş ve reddetmiş.

Aliye Uzun, Peker'e şu zor soruyu yöneltti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benim kadar yasa dışı işler yapan bir kadının dergisinin kapağında senin karının ne işi var?