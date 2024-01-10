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Ekonomi Alışverişte istek mi ihtiyaç mı önemli? Harcamada ayarı kaçırıyoruz!
Ekonomi

Alışverişte istek mi ihtiyaç mı önemli? Harcamada ayarı kaçırıyoruz!

Yeniakit Publisher
2024-01-10 13:47:00 -
Alışverişte istek mi ihtiyaç mı önemli? Harcamada ayarı kaçırıyoruz!

Finansal okuryazarlık konusunda birikim ve tasarrufun önemine değinilirken son dönemde harcamaların ihtiyaçtan ziyade isteğe dönüştüğüne dikkat çekildi.

Tüm ekonomik zorluklara karşın tüketim çılgınlığı özellikle gençler arasında hız kesmeden devam ediyor. Araştırmalara göre, her iki gençten biri para harcama ve para yönetiminde iyi olduğunu düşünüyor ancak gençlerin yüzde 83’ünün harcama planı yapma alışkanlığı bulunmuyor.

Bütçe ve birikim farkındalığı

Finansal okuryazarlık konusunda gençlere önerilerde bulunan Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği Başkanı Zekeriya Öztürk, harcama yapmadan önce “İstek mi ihtiyaç mı” sorusunu kendilerine sormalarını önererek “Bütçe yapmayı, birikim yapmayı, birikimi yatırıma yönlendirmeyi, tasarruf etmeyi ve sabırlı olmayı hiç unutmayın” dedi.

Tasarruf yapanların salısı arttı

Dünya Bankası’nın verilerine göre, dünyada 2011 yılında kişisel hesap sahipliği oranı yüzde 51 iken bu oranın 2021’de yüzde 76’ya yükseldiğini belirten Öztürk, Türkiye’de hesap sahipliği oranının yüzde 74 olmasına karşın kadınlarda bu oranın yüzde 63 olduğuna dikkat çekti. Öztürk, " Harcama yapmadan önce kendinize bunu sorun: İstek mi ihtiyaç mı?" hatırlatmasını yaptı.

Kendi planınızı yapın

“Harcama hızlı olurken birikim zaman alır” ifadelerini kullanan Öztürk, şunları kaydetti: “Hedefinize ulaşmak için kendiniz ve geleceğinizle ilgili bir planınız olsun. Hedef ve hayal arasındaki tek fark planlamadır. Finansal davranış, bireyin finansal tutumunu eyleme geçirecek alışkanlıklar edinmesidir. Bu alışkanlıkları da, gelir-gider takibi, borç yönetimi, örneğin kredi kartının son ödeme tarihinin takibi, alışverişlerde fiyat kontrolü, yatırım var ise getirisi ve risk takibi, bireysel emeklilik için yatırım şeklinde özetleyebiliriz.”

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