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Gündem Alışveriş merkezleri için HES kodu nasıl alınır?
Gündem

Alışveriş merkezleri için HES kodu nasıl alınır?

Herkesin merakla beklediği koronavirüs ile ilgili yeni kararlar, Kabine Toplantısı sonrası belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs ile mücadele alınacak yeni tedbirlerini açıkladı. Buna göre alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Peki, Alışveriş merkezleri için HES kodu nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2020-11-30 20:37:00 -
Alışveriş merkezleri için HES kodu nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen cuma günü, “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” açıklaması ile yeni kısıtlamaların mesajını vermişti.

Alışveriş Merkezlerine HES kodu zorunluluğu

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodlamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecektir." kararını açıkladı. 

Alışveriş merkezleri için HES kodu nasıl alınır?

HES kodu SMS ile sorgulanabildiği gibi, Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-devlet üzerinden de alınabiliyor. İşte HES kodu alma...

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-devlet ile HES kodu alma

E-devlet üzerinden HES kodu almak için tıklayın

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

HES kodu nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

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