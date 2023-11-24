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Gündem Alışveriş çılgınlığı! Bunlar da ‘millet aç aç’ kuyruğu
Gündem

Alışveriş çılgınlığı! Bunlar da ‘millet aç aç’ kuyruğu

Yeniakit Publisher
2023-11-24 12:30:00 -
Alışveriş çılgınlığı! Bunlar da ‘millet aç aç’ kuyruğu

İstanbul'daki alışveriş kuyruğu görenlerin ağzını açık bıraktı.

Dünya genelinde kasım ayı ile birlikte alışveriş izdihamı yaşanıyor. Öyle ki çoğu kişi, alışveriş yapmak için indirim ayını bekliyor. Türkiye'de de zincir mağazaların yüzde 70’ye varan indirimleri işlemesinin ardından sosyal medyada ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Özellikle İstanbul’dan gelen görüntülerde, kişilerin geceden mağazaların önlerinde beklemeye başladığı belirtildi. İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, en yakın AVM ve mağazalara adeta akın etti.

Mağazaların açılış saatinde kapı önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kapıların açılmasıyla birlikte insanlar mağazaların içerisinde maratona başladı. Ürünleri seçerken koşturan vatandaşlar alışveriş sepetlerini doldurdu. İnternet alışverişinde de durum aynı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Herkes sepetini saatler öncesinde doldururken, dün akşam 08.00'de online indirim de başladı. Ancak çoğu kişi sepetindeki hiçbir ürünü alamadı. Stokların hızla tükenmesi, sosyal medyada bir isyan hashtagine dönüştü.

Bir diğer yandan indirim çılgınlığı İstanbul Esenyurt'ta da yaşandı. Burada bulunan AVM'nin önünde gelenler, sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Alışveriş merkezi açılış saatine kadar sıraya giren vatandaşların kuyruğu metrobüs üst geçidini buldu.

Sibel Metin isimli bir kadın ise, “İnşallah sıra bize de gelecek. Bekliyoruz. Montlara bakacağım. Yeni geldim sayılır. Azimliyiz başaracağız.” diye konuştu. 3 senedir kasım ayı indirimlerine gittiğini söyleyen Yağmur Metin, “Heyecanlıyım. 3 senelik tecrübem olmasına rağmen geç kaldım. Sıra çok ama yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım.” şeklinde konuştu.

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7500 lira emekli maasi alan mi girmis siraya sorsaydin..
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