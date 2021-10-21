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Medya Alişan TRT ile anlaştı!
Medya

Alişan TRT ile anlaştı!

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan uzun bir aranın ardından TRT'de her sabah ekranlara gelecek olan 'İyi Fikir' adlı programın sunuculuğunu yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 20:28:00 -
Alişan TRT ile anlaştı!

Koronadan kaybettiği kardeşinin acısını yaşayan Alişan, uzun bir sürenin ardından tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. TRT ile anlaşan ünlü sanatçı, hafta içi her sabah yayınlanacak olan İyi Fikir adlı programın sunuculuğunu yapacak.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybettikten sonra zor bir dönem geçiren Alişan, uzun süre uzak kaldığı ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Son dönemde konser programlarına da başlayan ünlü sanatçı, bir televizyon programın sunuculuğu için TRT ile anlaşma yaptı.

Hafta içi her sabah ekranda olacak

Son olarak geçtiğimiz sezon Star TV'de Demet Akalın ile Sabah Sabah isimli programı sunan Alişan, TRT ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanacak olan İyi Fikir adlı programın sunuculuğunu yapacak.

Yeğenlerini yalnız bırakmıyor

Kardeşinin çocuklarını yalnız bırakmayan Alişan, Eyşan ve Ceylan'a babalık yaparak sık sık kardeşinin mezarına gidiyor. 

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Yorumlar

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hadi allah hayırlı eylesin amin
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