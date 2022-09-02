Alinur Aktaş selin bilançosunu açıkladı! 'Bugünkü felaket 40-50 yıllık hataların sonucu'

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Bursa'daki sel felaketinde 200'e yakın evin zarar gördüğü öğrenildiği.

Selin zarar verdiği bölgelerde incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, felaketin bilançosunu açıkladı.

Başkan Aktaş, "Mudanya başta olmak üzere farklı ilçelerimizde ve Bursa merkezde baş gösteren yoğun yağış ve dolu neticesinde özellikle Mudanya ilçemiz çok ciddi etkilendi. Dün akşam çok değerli valimiz, kaymakamımız, büyükşehir belediyemiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımız buradaydık. Çalışmalar sabaha kadar devam etti. 200 civarı ev ve iş yerinde zararlar var." dedi.

'40-50 yıllık hataların sonuçları'

"Biz şu an hayatı normale döndürmeye çalışıyoruz." ifadesini kullanan Alinur Aktaş, şöyle devam etti:

Şu an hayat normal seyrinde devam ediyor. Başta Büyükşehir BUSKİ olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar tarafından sıkıntılar giderilmeye çalışıyorlar. Burada kriz masası oluşturuldu. Dünden beri çalışmalar hızlı şekilde devam ettiriliyor. Yaraların sarılması için ilgili komisyon hasar tespitlerini yapıyor. Bireysel olarak evlerin, iş yerlerinin finansları ile ilgili devletimizin katkıları da mutlak suretle olacaktır.

Kaymakamımız konutlarla ilgili çalışmaya başladı. Şehrin bir kapasitesi var. Bugünkü felaket, kapasitenin üstünde iş yapmanın, 40-50 yıllık hataların sonuçlarıdır. Bodrum kat olması gereken bir yer, ev konuta dönüştürülmüş, market olmuş, depo yapılmış. Takdir ederseniz ki su akış yatağa bulamazsa başka yerlere kaçıyor ve su baskınları oluyor. En büyük tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Devletimiz güçlüdür. Şehir bugün tamamen normale döndü. Ben emeği geçenlere teşekkür ederim. AFAD, Büyükşehir BUSKİ başta olmak üzere bütün ekipler seferler oldular. Allah beterinden korusun.

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