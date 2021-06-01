Alinur Aktaş kimdir, nerelidir?

1970 yılında Bursa’nın İnegöl ilçesinde doğan Alinur Aktaş, İlk orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Daha sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünü bitirdi. Uzun bir süre İnegöl Mobilya Sanayisinde özel sektörlerde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Alinur Aktaş’ın siyasi kariyeri nasıl başladı?

Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete adım attı. Aktaş, 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Alinur Aktaş’ın İnegöl Belediye Başkanlığı döneminde İnegöl kentine İnegöl AVM, Yeni Pazaryeri, İnegöl TOKİ Konutları, İnegöl Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl Kent Müzesi gibi birçok yenilik kazandırıldı. İnegöl, bu dönemde Güney Marmara’nın ikinci büyük kenti oldu.

Bursa Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Recep Altepe’nin istifa etmesi üzerine Alinur Aktaş, Belediye meclisinde yapılan seçimle 2 Kasım 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Alinur Aktaş, İngilizce bilmektedir.