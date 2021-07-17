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İSLAM Alınan kurbanlık hayvan çalınırsa ne olur?
İSLAM

Alınan kurbanlık hayvan çalınırsa ne olur?

Kurbanlık hayvan kaybolur ya da çalınırsa ne yapmak gerekir? 2021 yılında kurban bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayramdan önce kurbanlıklarını alanlar ise akıllarına takılanların cevaplarını araştırmaya başladı. Kurbanlık hayvan alan ve aldığı kurbanlık çalınanların ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, kurbanlık hayvan çalınırsa yenisi alınıp kesilmeli mi?

Yeniakit Publisher
2021-07-17 14:53:00 -
Alınan kurbanlık hayvan çalınırsa ne olur?

Mübarek turban bayramı 20-23 Temmuz 2021 tarihlerinde idrak edilecek. Kurbanlıklarını önceden alan ve bayramı bekleyen bazı kişiler, hayvanın kaçması ya da çalınması durumunda ne yapmaları gerektiğini araştırıyor.

Alınan kurbanlık hayvan çalınırsa ne olur?

Bu konuda din büyükleri iki ayrı ifade kullanıyor. Bu ifadeler ise kurbanlık kesecek olan kişinin maddi durumuyla ilgili. Zengin birinin aldığı kurbanlık hayvan kaçar ya da çalınırsa ikincisinin alınması gerektiği ifade ediliyor. İkinci hayvan kesildikten sonra ilki bulunursa, din büyükleri ilk hayvanında kesilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Fakir birinin kurbanlık hayvanı kaçar ya da çalınırsa ikincini almasının şart olmadığı ifade ediliyor. Bu sürede fakir kişi bir kurbanlık daha alabilir ve kestirebilir. İlk hayvan bulunursa onun da mutlaka kesilmesi gerektiği din büyüklerince belirtiliyor.

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