  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Alınan kilolar bağışıklık sistemini bozmadan nasıl verilir?

Kilo nasıl verilir? Koronavirüs salgını sürecinde uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasağında vatandaşlar kilo aldıklarından şikayet etmekte. Peki salgın sürecinde alınan kilolar nasıl verilir? Bağışıklık sistemine zarar vermeden kilo vermek mümkün mü? İşte kilo vermenin püf noktaları.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:57:00 - 2020-06-30 16:58:00
Alınan kilolar bağışıklık sistemini bozmadan nasıl verilir?

Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler tam da kilo vermek adına yapılması gereken diyette bulunan sağlıklı besinlerdir. Unlu, şekerli, kötü yağlı gıdalar, metabolizmayı ve bağışıklığı da bozan gıdalardır. Yetersiz, yanlış ve dengesiz diyet programı uygulayarak haftada 0,5 – 1 kg’ın üzerinde kilo vermek mümkündür. Ancak böyle bir zayıflama bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Peki alınan kilolar bağışıklık sistemini bozmadan nasıl verilir? Bağışıklığımızı yüksek tutabilmek için diyet menümüz de her gün 3-5 porsiyon sebze, 2-4 porsiyon meyve bulunmalı ve besinlerimizi seçerken omega 3 yağ asitlerini, kaliteli proteinleri içerdiklerinden emin olmalıyız. Yüzme yürüyüş Ya da bisiklet sürmek gibi aktivitelerden haftada 4 kez 30 dakika yapmak vücudun bağışıklığını arttırır.

Alınan kilolar bağışıklık sistemini bozmadan nasıl verilir?

Yeşil yapraklı sebzeler bol miktarda lif içerdiği için midede yer kaplar, böylece daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Glisemik indeksleri yani içerdikleri şeker oranı çok düşüktür. İnsülin direncini düzeltir. Kilo verme konusunda çok yardımcı olan bu özelliklerinin yanı sıra kemik sağlığı için faydalı kalsiyum ve kan yapımında önemli demir minerallerini, hafıza için faydalı folik asiti içerir. Ayrıca yeşil yapraklı sebzelerde K vitamini, C vitamini, çinko, potasyum ve lutein de bulunur. Bu sebzelere enginar, bamya, taze fasulye, börülce, taze bakla, kuşkonmaz, bezelye, salatalık, semizotu, maydonoz, dereotu, taze soğan ve yeşil biber örnek olarak sayılabilir. Benzer şekilde kırmızı, turuncu, mor sebze ve meyveler taşıdıkları renklere göre değişen çok faydalı antioksidanları da içerir.

Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

Sağlık

Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

Sık idrara çıkma hangi bölüm bakar
Sık idrara çıkma hangi bölüm bakar

Sağlık

Sık idrara çıkma hangi bölüm bakar

Böbrek ağrısı için hangi doktora gidilir
Böbrek ağrısı için hangi doktora gidilir

Sağlık

Böbrek ağrısı için hangi doktora gidilir

Genel cerrahi hangi hastalıklara bakar? Hastane randevu genel cerrahinin baktığı hastalıklar
Genel cerrahi hangi hastalıklara bakar? Hastane randevu genel cerrahinin baktığı hastalıklar

Sağlık

Genel cerrahi hangi hastalıklara bakar? Hastane randevu genel cerrahinin baktığı hastalıklar

Gastrit için hangi doktora gidilir | Hangi hastalığa hangi bölüm bakar?
Gastrit için hangi doktora gidilir | Hangi hastalığa hangi bölüm bakar?

Sağlık

Gastrit için hangi doktora gidilir | Hangi hastalığa hangi bölüm bakar?

Ayak kaşıntısına ne iyi gelir? Ayak kaşıntısı nasıl geçer?
Ayak kaşıntısına ne iyi gelir? Ayak kaşıntısı nasıl geçer?

Sağlık

Ayak kaşıntısına ne iyi gelir? Ayak kaşıntısı nasıl geçer?

Ayaklarda kızarıklık şişlik morluk bacaklarda ağrı için hangi bölüme gidilir?
Ayaklarda kızarıklık şişlik morluk bacaklarda ağrı için hangi bölüme gidilir?

Sağlık

Ayaklarda kızarıklık şişlik morluk bacaklarda ağrı için hangi bölüme gidilir?

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı