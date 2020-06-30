Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler tam da kilo vermek adına yapılması gereken diyette bulunan sağlıklı besinlerdir. Unlu, şekerli, kötü yağlı gıdalar, metabolizmayı ve bağışıklığı da bozan gıdalardır. Yetersiz, yanlış ve dengesiz diyet programı uygulayarak haftada 0,5 – 1 kg’ın üzerinde kilo vermek mümkündür. Ancak böyle bir zayıflama bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Peki alınan kilolar bağışıklık sistemini bozmadan nasıl verilir? Bağışıklığımızı yüksek tutabilmek için diyet menümüz de her gün 3-5 porsiyon sebze, 2-4 porsiyon meyve bulunmalı ve besinlerimizi seçerken omega 3 yağ asitlerini, kaliteli proteinleri içerdiklerinden emin olmalıyız. Yüzme yürüyüş Ya da bisiklet sürmek gibi aktivitelerden haftada 4 kez 30 dakika yapmak vücudun bağışıklığını arttırır.

Alınan kilolar bağışıklık sistemini bozmadan nasıl verilir?

Yeşil yapraklı sebzeler bol miktarda lif içerdiği için midede yer kaplar, böylece daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Glisemik indeksleri yani içerdikleri şeker oranı çok düşüktür. İnsülin direncini düzeltir. Kilo verme konusunda çok yardımcı olan bu özelliklerinin yanı sıra kemik sağlığı için faydalı kalsiyum ve kan yapımında önemli demir minerallerini, hafıza için faydalı folik asiti içerir. Ayrıca yeşil yapraklı sebzelerde K vitamini, C vitamini, çinko, potasyum ve lutein de bulunur. Bu sebzelere enginar, bamya, taze fasulye, börülce, taze bakla, kuşkonmaz, bezelye, salatalık, semizotu, maydonoz, dereotu, taze soğan ve yeşil biber örnek olarak sayılabilir. Benzer şekilde kırmızı, turuncu, mor sebze ve meyveler taşıdıkları renklere göre değişen çok faydalı antioksidanları da içerir.