Alın size medeni Batı! Genç kadınlara 'kiralık ev' tuzağı

İngiltere artan yaşam maliyetleri ve yüksek kiralar, mide bulandıran olayları da beraberinde getirdi.

Mail on Sunday gazetesi, ev sahiplerinin özellikle genç kadınlara evlerini ucuza kiraya vererek bunun karşılığın mide bulandıran tuzak kurduklarını yazdı.

Mail on Sunday muhabirleri, isim ve kimlik değiştirerek ev arayan kiracı gibi davranıp Facebook ve Craiglist gibi sanal platformlarda ev ilanlarına başvurdu. Ev sahipleriyle görüşülürken, bazı ev sahiplerinin evlerini "ahlak dışı ilişkiye girme şartını kabul etmeleri" durumunda bedava ya da çok cüzi miktarlara verdiği ortaya çıktı.

Son dönemde ülke genelinde bu tür bir eğilim olduğu belirtilirken, yetkililerden de harekete geçilmesi istendi.

Mail on Sunday muhabirleri, "Bu tür anlaşmalar yasalara aykırı olmasına ve bu suçu işleyenlere 7 yıla kadar hapis cezası verilmesine rağmen bu zamana kadar sadece 1 kişi cezalandırıldı" yorumunu yaptı.

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Gazete muhabirleri, "18 yaşındaki üniversite öğrencisi" olarak iletişime geçtikleri ev sahipleriyle görüşürken, ev sahiplerinin hepsi, "Ben daha önce de genç kadınlarla benzer anlaşmalar yaptım ve hiçbirinde sorun olmadı. Eğer kabul edersen indirimli fiyata kalabilirsin" dedi.

Bazı ev sahiplerinin de ahlak dışı ilişki karşılığında evleri bedava verdiği aktarıldı.

Facebook'tan açıklama geldi!

İşçi Partisi’nin Aile İçi Şiddet ve Güvenlik’ten Sorumlu Bakan Jess Phillips yaşanan olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Phillips, "Kimse, kirasını ödeyemediği için cinsel ilişkiye girmeye zorlanamaz. Maalesef Muhafazakar Parti’nin bu konuda başarısız olması sebebiyle bu tür kötü niyetli kişiler artıyor. Mail on Sunday’in haberi durumu ortaya koyarak yasaların nasıl etkisiz olduğunu gözler önüne serdi" dedi.

Öte yandan bu tür ilanların yaygın olduğu Facebook’un çatı kuruluşu Meta da bir açıklama yayımladı. Meta tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimiz zararlı içerikleri kaldırma konusunda çok sıkı bir politika uyguluyor. Uygunsuz davranışlara tanık olanların derhal polisle iletişime geçerek tasarladığımız sistemi kullanmalarını tavsiye ederiz" denildi.