Alın size eski Türkiye! 'Atatürk' isminin neden önerildiği ifşa oldu
Tercüman Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Hakkı Öcal, 1985'te Yeşilköy Havalimanı'nın isminin Atatürk Havalimanı olarak değişmesinin; "Kenan Evren gazeteyi kapatmasın" diye teklif edildiğini söyledi.
Yeni Akit/Ankara
Tercüman Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Hakkı Öcal, 1985'te Yeşilköy Havalimanı'nın isminin Atatürk Havalimanı olarak değişmesinin; "Kenan Evren gazeteyi kapatmasın" diye teklif açıkladı.
"Teklif Tercüman'dan"
Teklifi o dönemki gazetenin manşetinden paylaştıklarını gösteren fotoğrafı da yayınlayan Öcal; "Yeşilköy'ün adı Atatürk Havalimanı olmalıdır" yazılı gazete küpürünü de yayınlayarak şu mesajı yazdı:
"Biliyorsunuz değil mi? Adından dolayı dokunulmaz sandıkları Yeşilköy Havaalanı'nın adını Kenan Evren gazetemizi kapatmasın diye Atatürk yapma fikri benimdi..."