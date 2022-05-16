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Gündem Alın size eski Türkiye! 'Atatürk' isminin neden önerildiği ifşa oldu
Gündem

Alın size eski Türkiye! 'Atatürk' isminin neden önerildiği ifşa oldu

Tercüman Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Hakkı Öcal, 1985'te Yeşilköy Havalimanı'nın isminin Atatürk Havalimanı olarak değişmesinin; "Kenan Evren gazeteyi kapatmasın" diye teklif edildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 13:36:00 - 2022-05-16 13:42:16
Alın size eski Türkiye! 'Atatürk' isminin neden önerildiği ifşa oldu

 Yeni Akit/Ankara 

Tercüman Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Hakkı Öcal, 1985'te Yeşilköy Havalimanı'nın isminin Atatürk Havalimanı olarak değişmesinin; "Kenan Evren gazeteyi kapatmasın" diye teklif açıkladı.

"Teklif Tercüman'dan"

Teklifi o dönemki gazetenin manşetinden paylaştıklarını gösteren fotoğrafı da yayınlayan Öcal; "Yeşilköy'ün adı Atatürk Havalimanı olmalıdır" yazılı gazete küpürünü de yayınlayarak şu mesajı yazdı:

"Biliyorsunuz değil mi? Adından dolayı dokunulmaz sandıkları Yeşilköy Havaalanı'nın adını Kenan Evren gazetemizi kapatmasın diye Atatürk yapma fikri benimdi..."

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