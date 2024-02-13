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Siyaset Alın size CHP'nin İzmir adayı! Maaş ödemediği işçileri herkesin önünde böyle tehdit etti
Siyaset

Alın size CHP'nin İzmir adayı! Maaş ödemediği işçileri herkesin önünde böyle tehdit etti

Yeniakit Publisher
2024-02-13 10:35:00 -

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı ve CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, aylardır maaş alamadığı için eylem yapan belediye işçilerini herkesin önünde idari işlem yapmakla tehdit etti.

İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan ve aylardır maaş alamayan işçiler eylem yaptı. İşçilerin eylemlerine en sert tepki Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan geldi. İşçilere sert sözlerle yüklenen Tugay, "Size idari işlem yapacağım. Buradaki çalışanlar için iyi bir şey yapmıyorsunuz. AKP'nin ekmeğine şu anda yağ sürüyorsunuz" dedi.

İşçilerin eylemlerine yönelik idari işlem yapacağını söyleyen Tugay'a işçilerden yanıt gecikmedi. Maaşını alamayan ve tehditlere rağmen geri adım atmayan işçilerden biri, Başkan Tugay'ın tehdidine "Tamam beni polise şikayet edin, avukata verin, sıkıntı yok" sözleriyle yanıt verdi.

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