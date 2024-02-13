Alın size CHP'nin İzmir adayı! Maaş ödemediği işçileri herkesin önünde böyle tehdit etti

İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan ve aylardır maaş alamayan işçiler eylem yaptı. İşçilerin eylemlerine en sert tepki Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan geldi. İşçilere sert sözlerle yüklenen Tugay, "Size idari işlem yapacağım. Buradaki çalışanlar için iyi bir şey yapmıyorsunuz. AKP'nin ekmeğine şu anda yağ sürüyorsunuz" dedi.

İşçilerin eylemlerine yönelik idari işlem yapacağını söyleyen Tugay'a işçilerden yanıt gecikmedi. Maaşını alamayan ve tehditlere rağmen geri adım atmayan işçilerden biri, Başkan Tugay'ın tehdidine "Tamam beni polise şikayet edin, avukata verin, sıkıntı yok" sözleriyle yanıt verdi.

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