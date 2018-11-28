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Alibaba'nın sahibi Jack Ma, komünist parti üyesi çıktı

Dünyanın en değerli online alışveriş sitelerinden 'Alibaba'nın kurucusu Jack Ma’nın Çin Komünist Partisi üyesi olduğu ortaya çıktı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 00:55
Alibaba'nın sahibi Jack Ma, komünist parti üyesi çıktı

Çin'in en değerli şirketi Ali Baba'nın sahibi Jack Ma'nın Komünist Parti üyesi olduğu, Çin'in parti gazetesi tarafından doğrulandı. Çin'in en bilinen kuruluşunun yaratıcısının komünist parti üyesi olması sosyal medyada kendisine geniş yankı buldu.

Üniversite sınavlarında üst üste iki kez başarısız olan ve ancak üçüncü denemesinde düşük puanlı bir üniversitede iki senelik yüksek eğitim programına girebilmeyi başaran Ma, Alibaba'nın temelini 1999'da sadece 100 bin dolar sermaye ile attı.

Alibaba Group'un, bugün ABD'den Güney Kore'ye, Hindistan'dan İngiltere'ye yaklaşık 80 ülkede 30 binin üzerinde çalışanı ve 10 binden fazla iş ortağı bulunuyor.

Yıllık ciro 300 milyar dolar

3,5 milyonu aşkın şirketin faaliyet gösterdiği Alibaba'nın yıllık cirosu 300 milyar doları geçmiş durumda. Alibaba Grubu Bekarlar Günü'nde rekor üstüne rekor kırmıştı. Alibaba 24 saatlik Bekarlar Günü özel indiriminin başladığı ilk 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yapmıştı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 00:55
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  2. Çin Komünist Partisi
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  5. Alibaba Group

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