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Alibaba'nın kurucusu Ma, ticaret savaşı için sert konuştu 'En aptalca şey'

Jack Ma, ABD ile Çin arasında yükselerek devam eden ticaret savaşıyla ilgili konuştu. Ma, "Ticaret savaşı bu dünyadaki en aptalca şey, kimse serbest ticareti durduramaz" açıklamasını yaptı.

06 Kasım 2018 Salı 14:02
Alibaba'nın kurucusu Ma, ticaret savaşı için sert konuştu 'En aptalca şey'

ÇİN'in yabancı ürünlerin en büyük alıcısı olma yolunda ilerlediğinin altını çizen Ma, bu sebeple ticari ürünlerin hedef alındığı bir savaşın anlamsız olduğunu belirtti. Ma, daha önce de insanların Çin ile ABD arasında 20 yıl sürebilecek bir ticaret savaşına göre hazırlık yapmaları gerektiği uyarısı yapmıştı.

Ünlü iş insanı ayrıca, devam eden savaşın, Çin'in gelişimine engel olmak amacıyla bir soğuk savaşa dönüştürülmesi durumunda, ABD'nin 'daha çok acı çekeceğini' belirtmişti. Ma ayrıca, ticaret savaşının Alibaba'nın işlerine de zara verdiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 14:02
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