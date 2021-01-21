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Dünya Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, aylar sonra ortaya çıktı
Dünya

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, aylar sonra ortaya çıktı

Çin merkezli perakende devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, Ekim ayından bu yana ilk kez görülmesinin ardından şirket hisseleri Hong Kong borasında değer kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 09:41:00 - 2021-01-21 09:42:15
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, aylar sonra ortaya çıktı

Çin merkezli perakende devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Şangay'da 24 Ekim'de yaptığı konuşmasında, ülkenin finansal sistemini eleştirmiş ardından ortadan kaybolmuştu.

Çin'in en zengin ikinci insanı olan Ma konuşmasında, Çin'deki finansal sistemin zamanın gerisinde kaldığını ifade etmiş ve inovasyonu engellediğini savunmuştu. Ma'nın konuşmasının ardından Çin'deki düzenleyici kurumlar Ma'nın şirketlerini inceleme altına almış, Alibaba hakkında tekelcilik suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Çin medyasında yer alan haberlerde, Ma'nın aylar sonra ortaya çıktığı ve yardım vakfının projeleri kapsamında 100 köy öğretmeniyle video konferans görüşmesi yaptığı belirtildi. Korona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden yapılan toplantıda, Ma'nın 50 saniyelik video mesaj yolladığı ve “Salgın nedeniyle Sanya'da buluşamadık.

Salgından sonra Sanya'da görüşmek üzere” dediği aktarıldı. Alibaba'nın hisseleri yükseldi Ma'nın ortaya çıktığına dair haberlerin Çin medyasında yayılmasının ardından Hong Kong borsasında işlem gören Alibaba'nın hisseleri yüzde 5 değer kazandı.

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