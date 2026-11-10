Aliağa'daki patlamada ölen mühendisin kız kardeşi: 'Teker teker hesap vereceksiniz'

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda öğle saatlerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik'in (25) kız kardeşi Şeval Özçelik, İzmir Adli Tıp Kurumu önünde fabrika yetkililerine seslendi: "Siz benim elimden aldınız bunu. Teker teker hesap vereceksiniz."

Patlamada 17 işçi hayatını kaybetti. Fabrikada 3 aydır çalışan Özçelik'in yakınları, otopsi işlemlerinin tamamlanmasını kurum önünde beklerken patlamada sorumluluğu bulunanların hesap vermesini istedi.

"16 Kasım'da doğum günümdü"

Şeval Özçelik (20), ağabeyiyle son konuşmalarını şu sözlerle anlattı: "16 Kasım'da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı. Yeni tıraşını yapmıştı, onu gösterecekti akşam. 'Saçımı sabah nasıl keseyim' diye sordu."

Genç kadın, ölüm haberinin aileye verilmediğini öne sürdü: "Annem ve babam, kardeşimin daha yasını tutamıyorlar. Çünkü benim kardeşim dün saat 12.00 sıralarında öldürüldü. Yöneticiler ve diğer sorumlular tarafından öldürüldü ama ben daha kimlerin sorumlu olduğunu bilemiyorum. Sabahında öldü benim abim. Ama benim abimin öldüğünü bize söylemediler."

"Rahat uyumayın"

Şeval Özçelik, ağabeyinin daha önceki bir olayda ellerinin yandığını ileri sürerek "Çevresindeki insanlar 'eğer iş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diye korkutmuşlar. Çocuk şikayetçi bile olamadı" dedi. Ailenin anlatımına göre genç mühendis, Menemen Devlet Hastanesi'ne kontrole gitti ancak şikayetçi olamadı; 1 hafta sonra çalışmak için iş yerine geri döndü.

"Tehdit edileceğini söylediler" diyen Özçelik, "Ben bunun peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kadir Kaan Özçelik'in halası da olayla ilgili hesap soracaklarını belirtti.