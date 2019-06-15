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Aliağa’da unutulmaz Karadeniz gecesi

Yıl sonu etkinlikleri kapsamında Karadeniz türküleri ile sahne alan Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), sanatseverlere doyumsuz bir türkü şöleni yaşattı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:22
Aliağa’da unutulmaz Karadeniz gecesi

Yıl sonu etkinlikleri kapsamında Karadeniz türküleri ile sahne alan Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), sanatseverlere doyumsuz bir türkü şöleni yaşattı.


Aliağa Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleştirilen konserde, birbirinden güzel Karadeniz türküleri 80 kişilik dev ASEV Türk Halk Müziği Korosu (ASEV) tarafından seslendirildi. Aliağalıların yoğun ilgi gösterdiği gecede koro, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı. Kendilerini Karadeniz türkülerinin coşkusuna kaptıran vatandaşlar oturdukları yerden türkülere oyunlarıyla eşlik etti.


Koro şefi Zeynel Demir’in yönetmenliğinde gerçekleştirilen konserin repartuarında 24 eser yer aldı. Kimi zaman koro kimi zaman da solo halinde icra edilen konser, Rize-Hemşin yöresinden ‘Nani Nani Oy Oy’ adlı parçayla başladı. Sahnede profesyonelleri aratmayan performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan dev koroya dokuz kişilik enstrüman ekibi eşlik etti.


Uzun süre hafızalardan silinmeyecek konser koristler ve saz üstatlarının vatandaşlar tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmasıyla sona erdi. Gecenin sonunda sahneye gelen Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt koro şefi Zeynel Demir’e teşekkür çiçeği takdim etti.


Çok keyifli bir konsere imza attıklarını belirten ASEV THM Koro Şefi Zeynel Demir, “Karadeniz türkülerini söylemek çok zordur. Repertuarda 24 tane türkü vardı ve türkülerin tamamı ezbere okundu. Koromdaki tüm koristleri performanslarından ötürü kutluyorum. Birçok türküye seyircimiz de eşlik etti. Herkesin keyif aldığı bir konser oldu” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:22
  1. konser
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