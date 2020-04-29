Aliağa Zabıtası’ndan pide ve hijyen denetimi

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kent genelindeki fırın işletmelerinde yaptığı denetimlerini sıklaştırdı.

Aliağa Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimlerde özellikle vatandaşların Ramazan ayında sofralarından eksik etmediği pidelerin sağlıklı koşullarda üretilip üretilmediğini titizlikle inceliyor. Gramaj kontrolü de yapan ekipler, sağlıksız koşullarda üretim yaptığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguluyor. Ekipler ayrıca, fırın çalışanlarının korona virüs tedbirleri kapsamında maske, hijyen, eldiven, müşteriler arası mesafe gibi kurallara uyup uymadığı da kontrol ediliyor. Aliağalıların güvenli ve hijyenik ürünlere ulaşabilmesi adına pide talebinin yüksek olduğu Ramazan ayı boyunca denetimleri daha sık bir hale getirdiklerini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, “Fırınlarda eksik gördüğümüz konular ile ilgili işletme sahiplerine uyarılarda bulunarak gerekli yasal işlemler için tutanak hazırlıyoruz. Periyodik olarak yaptığımız denetimlerimizi Ramazan ayı boyunca daha sık bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.