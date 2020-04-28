Aliağa Belediyesinden organik tarım atağı

Tarımsal kalkınma ve organik yerli üretim konusunda çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, Çaltılıdere bölgesinde kendisine ait 27 bin 200 metrekarelik tarımsal üretim tesisindeki faaliyetlerini hızlandırdı.

Aliağa Belediyesinin ’Kadın Emeği Değerlendirme Projesi’ kapsamında bir bölümünü organik sebze üretimi amacıyla Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine tahsis ettiği arazide yazlık sebze fide dikimi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yerli ve atalık çeşitler kullanarak sebze fideler yetiştiren Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, organik üretim için dikim faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Toplam 500 adet meyve ağacı dikildi

Tamamen organik üretimin yapıldığı arazinin bir bölümüne belediye ekiplerince daha önce 6-8 yaşları arasında 40 adet armut, 37 adet şeftali, 45 adet ayva, 20 adet badem, 55 adet kiraz, 68 adet erik, 40 adet vişne, 50 adet kayısı, 55 adet elma, 30 adet incir ve 60 adet dut olmak üzere toplam 500 adet meyve ağacı dikildi.

Süs bitkileri peyzaj çalışmalarında kullanılacak

Değişik yaş ve çeşitlerde sık aralıklarla 500 adedin üzerinde ıhlamur, dut, çınar, nar, defne gibi ağaçların yanı sıra süs bitkilerinin de dikimi yapıldı. Burada üretilen süs bitkileri kent genelindeki peyzaj çalışmalarında kullanılacak. Arazide ayrıca tarımsal üretimin yanı sıra Aliağalı çiftçilere de budama eğitimleri verilecek. Çaltılıdere bölgesinde bulunan tarımsal üretim tesisinin Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın gayretleriyle açıldığını belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, bitişikte bulunan 116 bin 200 metrekarelik alanda da faaliyete geçeceklerini, bu alanda da özellikle deneme ve demonstrasyon çalışmaları yapacaklarını söyledi.