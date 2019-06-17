Aliağa Belediyesi’nden okuyuculara yaz tatili seti

Okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte, ‘Aliağa Kent Kitaplığı’ serisinin ilk çocuk kitabı 80 sayfalık Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları kitabı da, karne hediyesi olarak set dahilinde çocuklara hediye edilecek.

Aliağa Belediyesi ayrıca yaz tatiline giren çocukları da unutmadı. Çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini isteyen Aliağa Belediyesi, ‘Aliağa Kent Kitaplığı’ serisinin ilk çocuk kitabı 80 sayfalık "Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları" kitabını da karne hediyesi olarak set dahilinde çocuklara hediye edecek.

Çocukların eğitimine ve gelişimine de katkı sunacak olan kitapta; topaç, çelik çomak, bezirgânbaşı, misket, saklambaç gibi çocukluğumuza dair derin izler bırakan sokak oyunları; günümüzde internet, televizyon ve bilgisayar kıskacında bulunan çocuklara yeniden öğretiliyor.

Dağıttığı kitap setleri ile kültür rekoruna imza atan Aliağa Belediyesi, dörtlü set dahilinde arkeolojiye merak duyan vatandaşlar için akademi dünyasına kaynak niteliğindeki kitapları da okuyucuyla buluşturacak. Bu kapsamda, 446 sayfalık Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar; Aliağa’nın zengin coğrafyasını araştırmak ve gezmek isteyen vatandaşlar için 247 sayfalık ‘Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl’ ile Türkiye’nin ilk ilçe atlası olan 120 sayfalık ‘Aliağa Coğrafya Atlası’nı okuyucularla yeniden dağıtılacak.

Aliağalı kitapseverler dörtlü kültür setini 17 Haziran 2019 Pazartesi gününden itibaren Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası giriş katında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan ücretsiz edinebilecek. Aliağa dışında ikamet eden vatandaşların ise Aliağa Belediyesi resmi internet sayfasındaki "yayınlarımız" bölümünden kitabı okuyabileceği ya da PDF olarak indirilebileceği beliritildi.