Ali Yerlikaya’dan hadsiz CHP’liye şerefsiz yanıtı: Kahramanları sahipsiz mi sandın? Bedelini ödeyeceksin!

Sebahattin AYAN

Yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın bugün görülen duruşması sırasında dışarıda provokasyon çıkarak kalabalığı jandarma ve polis barikatına süren CHP’liler polis müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Bu sırada CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Suat Özçağdaş provokasyona engel olmak isteyen jandarmaya ‘Şerefsizler’ diyerek ağır hakaretler etti.

SAHİPSİZ Mİ SANDIN

CHP’li hadsize Ali Yerlikaya cevap verdi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Hadsizce jandarmamıza hakaret eden CHP milletvekili ve yanındaki şahıs… Siz; vatanımız için canından geçen, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz? Arkasında milletimizin duası olan o vatan evlatlarını yalnız mı sanıyorsunuz? O asil üniformayı taşıyan jandarmamızın şerefine hangi cüretle dil uzatırsınız? Hangi cüretle İsrail askerleriyle kıyaslarsınız? Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz. Ne kadar saklasanız da içinizdeki kötülük dışarı vuruyor. Çünkü insanın dili kalbinde olanın tercümanıdır.”

JANDARMA: KINIYORUZ! HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada da hakaret CHP'li vekil kınanarak hukuki sürecin takipçisi olunacağın altı çizildi. Jandarma Genel Komutanlığının açıklaması şöyle: