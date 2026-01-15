Ali Yerlikaya’dan hadsiz CHP’liye şerefsiz yanıtı: Kahramanları sahipsiz mi sandın? Bedelini ödeyeceksin!

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın Silivri’de güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekiplerine ‘Şerefsiz’ diyerek ağır hakaretine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya cevap verdi. Sözlerine “Hadsizce jandarmamıza hakaret eden CHP milletvekili şahıs…” diye başlayan Yerlikaya “Siz; vatanımız için canından geçen, arkasında milletimizin duası olan o vatan evlatlarını sahipsiz mi sandınız. Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz” dedi.

 Sebahattin AYAN 

Yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın bugün görülen duruşması sırasında dışarıda provokasyon çıkarak kalabalığı jandarma ve polis barikatına süren CHP’liler polis müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Bu sırada CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Suat Özçağdaş provokasyona engel olmak isteyen jandarmaya ‘Şerefsizler’ diyerek ağır hakaretler etti.

SAHİPSİZ Mİ SANDIN

CHP’li hadsize Ali Yerlikaya cevap verdi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Hadsizce jandarmamıza hakaret eden CHP milletvekili ve yanındaki şahıs… Siz; vatanımız için canından geçen, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz? Arkasında milletimizin duası olan o vatan evlatlarını yalnız mı sanıyorsunuz? O asil üniformayı taşıyan jandarmamızın şerefine hangi cüretle dil uzatırsınız? Hangi cüretle İsrail askerleriyle kıyaslarsınız? Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz. Ne kadar saklasanız da içinizdeki kötülük dışarı vuruyor. Çünkü insanın dili kalbinde olanın tercümanıdır.”

JANDARMA: KINIYORUZ! HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ 

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada da hakaret CHP'li vekil kınanarak hukuki sürecin takipçisi olunacağın altı çizildi. Jandarma Genel Komutanlığının açıklaması şöyle: 

1
Yorumlar

Misafir

Dokunulmazlıklar kaldırılsın hemen ceza alsın

Millet

Bakanım, hamaset ve boş lafları bırakın, bu şeyin, derhal dokunulmazlığını bir gün içinde kaldırıp, eline kelepçe takıp, şuursuzca ittirdiği, o askerimiz tarafından, ters kelepçe ile almadığınız müddetçe, içimiz soğumayacak. Devlete böyle hiçlerin kirli elleri dokunduğunda vicdanımız kanıyor.
