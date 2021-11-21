Ali Yalçın: Yerelden evrensele soylu mücadele sürüyor

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Memur-Sen Konfederasyonu ve Bahreyn Bağımsız İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (BFLUF) birlikte düzenlediği “Sosyal Diyalog ve Toplu Sözleşme” eğitim Semineri İstanbul’da başladı. Söz konusu seminere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bahreyn Bağımsız İşçi Sendikaları Konfederasyonu (BFLUF) ile Memur-Sen olarak birlikte düzenlediğimiz “Sosyal Diyalog ve Toplu Sözleşme” başlıklı üç gün sürecek Eğitim Semineri İstanbul’da başladı. Eğitim-İşbirliği ağımız genişliyor, güç birliğimiz her geçen gün daha da artıyor. BFLUF Başkanı Yakup Yusuf Muhammed ile birlikte ‘Eğitim Programı’nın açılışını yaptık. Çalışma hayatı uzmanları, akademisyenler ve sendikacılardan oluşan eğitici kadro ile program devam edecek. Tecrübe paylaşımları ve önemli sunumlarla inanıyorum ki, güzel bir program olacak. Bahreyn Bağımsız İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Yakup Yusuf Muhammed’in şahsında ülkemizde misafirimiz sendikacı dostalarımıza teşekkür ediyorum. Yerli değerlerle, evrensel doğruları sentezleyen bir sendikal hareket olarak ‘yerelden evrensele soylu mücadele’ sürüyor” ifadelerini kullandı.