Ali Uygun kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Ali Uygun atandı. Ali Uygun Temmuz 2018’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak göreve başlamıştı. Peki Ali Uygun kimdir? Ali Uygun nereli ve kaç yaşında? Ali Uygun hangi görevlerde bulundu? İşte Ali Uygun biyografisi…

Ali Uygun kimdir?

Nevşehir Ürgüp Karainli değerli hemşehrimiz Ali Uygun'u tebrik eder, görevinde başarılar dileriz. Ali Uygun kimdir? 1968 Nevşehir/Ürgüp doğumludur. Tahsil hayatına, gurbetçi işçi ailesi çocuğu olarak Almanya’da başladı. İlkokul son sınıfı Karain Köyü İlkokulunda bitirdikten sonra orta öğrenimini Nevşehir İmam Hatip Lisesinde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim dalında Tezli Yüksek Lisans yaptı. Ayrıca Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Lisans mezunudur. 1996 Yılında Kamuda çalışma hayatına başlayan Uygun,M akina ve Kimya Endüstrisi Kurumu(MKE)’nun açtığı sınavı kazanarak uzman olarak başladığı kurumda; 1998’den 2016 yılı Mart ayına kadar Mali İşler uzmanlığı, Şube ve Mali İşler Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Görev yaptığı süre içerisinde, bütçe ve bilanço işlemleri, proje takibi, işçi ve üretim maliyet analizleri ve demirbaş konuları üzerinde ağırlıklı olarak çalışmıştır. SATEM, TODAİE ve çeşitli Üniversitelerle birlikte ortak yürütülen eğitim faaliyetlerine katılmıştır. Nisan 2016’da TSE Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına atanan Ali Uygun, Temmuz 2018’e kadar bu görevi yürütmüştür. Temmuz 2018’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak göreve başlayan Ali Uygun, evli ve üç çocuk babasıdır.