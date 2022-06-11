  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ali Ulvi Kurucu'nun kardeşi Ahmet Ziya İbrahim Kurucu, rahmet-i Rahman'a kavuştu! Peygamberimize komşu olacak
Gündem

Ali Ulvi Kurucu'nun kardeşi Ahmet Ziya İbrahim Kurucu, rahmet-i Rahman'a kavuştu! Peygamberimize komşu olacak

Konyalı Hacı Veyis Efendi'nin torunu ve ilim, irfan ve şiir üstâdı Ali Ulvi Kurucu'nun kardeşi Alim, Fazıl ve Hattat Ahmet Ziya İbrahim Kurucu, Medine-i Münevvere'de rahmet-i Rahman'a kavuştu.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 18:25:00 - 2022-06-11 18:35:22
Ali Ulvi Kurucu'nun kardeşi Ahmet Ziya İbrahim Kurucu, rahmet-i Rahman'a kavuştu! Peygamberimize komşu olacak

 yeniakit.com.tr 

Konya'nın manevi mimarlarından Hacı Veyis Efendi'nin torunu, Hacı Veyiszade Hoca'nın yeğeni ve aynı zamanda ilim, irfan ve şiir üstâdı Ali Ulvi Kurucu'nun kardeşi olan Hattat, Fazıl ve Alim Ahmet Ziya İbrahim Kurucu, Hakk'ın rahmetine kavuştu. 

Ahmet Ziya İbrahim Kurucu, Hz Peygamber'in şehri Medine şehrinde, ebediyete irtihal etti.

Medine'ye defnedilecek

Merhum Ahmet Ziya İbrahim Kurucu'nun cenazesi bugün Medine-i Münevvere'deki Cennet'ül Baki Kabristanı'na defnedilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23