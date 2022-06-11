Ali Ulvi Kurucu'nun kardeşi Ahmet Ziya İbrahim Kurucu, rahmet-i Rahman'a kavuştu! Peygamberimize komşu olacak
Konyalı Hacı Veyis Efendi'nin torunu ve ilim, irfan ve şiir üstâdı Ali Ulvi Kurucu'nun kardeşi Alim, Fazıl ve Hattat Ahmet Ziya İbrahim Kurucu, Medine-i Münevvere'de rahmet-i Rahman'a kavuştu.
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Konya'nın manevi mimarlarından Hacı Veyis Efendi'nin torunu, Hacı Veyiszade Hoca'nın yeğeni ve aynı zamanda ilim, irfan ve şiir üstâdı Ali Ulvi Kurucu'nun kardeşi olan Hattat, Fazıl ve Alim Ahmet Ziya İbrahim Kurucu, Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Ahmet Ziya İbrahim Kurucu, Hz Peygamber'in şehri Medine şehrinde, ebediyete irtihal etti.
Medine'ye defnedilecek
Merhum Ahmet Ziya İbrahim Kurucu'nun cenazesi bugün Medine-i Münevvere'deki Cennet'ül Baki Kabristanı'na defnedilecek.