Ali Tandoğan'dan Aziz Yıldırım itirafı: Masaya 5.5 milyon dolar koydu

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ali Tandoğan, ailesinden dolayı Fenerbahçeli olduğunu itiraf ederken sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan aldığı transfer teklifini de açıkladı.

Teknik direktör Ali Tandoğan, flaş bir itirafta bulundu. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen tecrübeli futbol adamı, koyu bir Fenerbahçeli olduğunu dile getirdi. Hürriyet'e konuşan Ali Tandoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

Herkesin ailesinin tuttuğu bir takım vardır. Siz de farkına varmadan onların tuttuğu takımı tutarsınız. Ben çok koyu Fenerbahçeliydim. Hala Fenerbahçe sevgim çok yüksek. Bunu inkar edemem ama ben Beşiktaş'ta oynamak istedim. Bu arada Fenerbahçe de beni çok istedi. Ersun Yanal bunu birebir kendisi anlattı. O dönem Aziz Yıldırım masaya 5.5 milyon dolar koydu başkan 10 milyon dolar istedi. O zaman ben 22 yaşındaydım. Beşiktaş taraftar grubunun coşkusu beni daha mutlu edeceği için Beşiktaş'ı tercih ettim.