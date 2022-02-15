Ali Şansalan'a çok sert sözler!
Dün akşam oynanan Beşiktaş maçında takımının golünü atan Adana Demirsporlu Samet Akaydın'dan Ali Şansalan'a tepki geldi.
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, zorlu Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Futbolseverleri 90 dakika boyunca ekran başına kilitleyen mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi.
Adana Demirspor'un Beşiktaş kalesini abluka aldığı mücadelede, Adana Demirspor'un golünü Samet Akaydın kaydetti.
90+2'de 1-1'lik eşitliği sağlayan golü atan Akaydın, 90+5'te takımını öne geçiren golü kaydetti ancak geçersiz sayıldı.
Samet Akaydın'ın ikinci golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Maç sonu röportajında açıklamalarda bulunan Samet Akaydın, maçın hakemi Ali Şansalan'a çok sert sözlerle karşı çıktı.
İşte Samet Akaydın'ın açıklamaları:
"Son pozisyonu gol gördük. Hakem 'Mario Balotelli, kalecinin görüş açısını kapattı' dedi. Biz sahada futbol oynamak istiyoruz. Yere yatmıyoruz, zamana oynamıyoruz. Ancak hakemle diyaloğa giremiyorsun. Art niyetli mi, bilemiyorum. Bize kötü konuşuyor. Beşiktaşlılara dokunuyoruz faul, itiraz ediyoruz sert tepki."