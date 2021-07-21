Ali Poyrazoğlu lüks villasında konuştu: Bayram Bodrum'a gelmiyor

Kurban Bayramı’nı tatil olarak görülmesi bayram kültürünün yok olmasını neden oluyor. Bunun son örneği Al Poyrazoğlu’nun itirafı ile bir kez daha ortaya çıktı.

"Bodrum'da bayram kültürü yok"

Kurban Bayramı’nda Bodrum’daki lüks villasında tatil yapan Poyrazoğlu, burada Kurban Bayramı geleneğinin olmadığını da itiraf etti. Bodrum'daki evinde gazetecilere konuşan Poyrazoğlu, "Bayram ritüellerini uygulayan bir insan mısınız?" sorusuna "Ben isterim kutlamak. Burada Bodrum’da olmuyor tabii ama İstanbul’daki mahallede gelenek devam ediyor. Çocuklar kapıyı çalıyor, mendiller hazırlıyorum önceden, onları veriyorum." şeklinde cevap verdi.