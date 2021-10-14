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Spor Ali Muhammed geri döndü
Spor

Ali Muhammed geri döndü

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Ali Muhammed idari kadroda görev yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 14:36:00 -
Ali Muhammed geri döndü

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Ali Muhammed idari kadroda görev yapacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre Ali Muhammed, erkek basketbol organizasyonunun idari kadrosunda yer alarak Fenerbahçe basketboluna hizmet etmeye devam edecek.

Yapılan anlaşmaya göre Ali Muhammed, Fenerbahçe Beko A Takım Bireysel Gelişim Antrenörü ve Altyapı Elçisi olarak görev yapacak.

Ali Muhammed altyapı oyuncularının yanı sıra A takımındaki isimlerin bireysel gelişiminde çalışacak.

 

 

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