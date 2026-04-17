Ali Mahir Başarır’ın ‘Onurlu’ dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları

Saldırgan Mersinli’nin, sosyal medya üzerinden tanıştığı Arjantinli bir arkadaşından gelen itiraflar, olayın boyutlarını küresel bir sapkınlık ağına taşıdı.

Çok eşli ilişki ve "kız arkadaş" itirafı

Kendisini Aras’ın "sevgilisi" olarak tanımlayan Arjantinli şahıs, 14 yaşındaki çocukla Arjantinli Victor isimli bir başka kişi arasında "poliamor" (çok eşli) bir ilişki olduğunu itiraf etti.

İtiraflarda, katil zanlısı Mersinli’nin bu grupta bir "kız arkadaş" rolünde görüldüğü ve Discord gibi platformlarda sürekli katliam planlarını paylaştığı anlaşıldı.

Etekli fotoğraflar ve sapkın kimlik karmaşası

Katliamın ardından mercek altına alınan dijital verilerde, İsa Aras Mersinli’nin ayna karşısında etek giyerek çektiği videolar ve fotoğraflar saptandı. Ayrıca babasına ait olduğu değerlendirilen polis şapkası ve silahlarla verdiği pozlar, saldırganın hem şiddet hem de sapkın kimlik arayışları içinde savrulduğunu gösteriyor.

Ali Mahir Başarır’ın "onur" savunması çöktü

Saldırganın internet üzerinden İncel, LGBT ve şiddet temalı gruplarda vakit geçirmesi, CHP’li ALİ MAHİR BAŞARIR’ın geçmişteki sözlerini yeniden gündeme getirdi.

Başarır’ın, bu yapıların toplum ahlakını bozmadığını savunarak sarf ettiği, "Onlar sizden çok daha onurlu, orada yürüyen insanlar... Bu ülkenin aydınlık geleceği için mücadele ediyorlar" sözleri, yaşanan 10 ölümlü facianın ardından büyük tepki topladı.

Toplumun ahlaki yapısına tehdit oluşturmadığı iddia edilen bu karanlık ağların; 14 yaşındaki bir çocuğu, öğretmenini ve arkadaşlarını katleden, ABD’li katil Elliot Rodger’ı idol alan bir caniye dönüştürmesi, "onur" ve "aydınlık gelecek" nitelemelerinin gerçekle bağdaşmadığını bir kez daha tescilledi.

Dijital cehennemde adım adım katliam

Saldırganın dahil olduğu Discord sunucularında, yapılacak katliamın bir "belgesel konusu" olacağı üzerine şakalar yapıldığı, "Lütfen yapma, buna değmez" gibi zayıf telkinlerle saldırının adeta teşvik edildiği görülüyor. Uzmanlar, denetimsiz platformların ve toplumsal değerlere aykırı ideolojilerin gençler üzerindeki yıkıcı etkisine karşı bir kez daha uyarıda bulundu.