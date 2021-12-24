  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ali Koç'un rakipleri artıyor! Sadettin Saran'ın ardından Mehmet Ali Aydınlar da kolları sıvadı
Spor

Ali Koç'un rakipleri artıyor! Sadettin Saran'ın ardından Mehmet Ali Aydınlar da kolları sıvadı

Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığa adaylığını açıklamasının ardından, Mehmet Ali Aydınlar da aday olmak için kolları sıvadı. Aydınlar'ın ön görüşmeler ve toplantılar yapmaya başladığı belirtilirken camianın önde gelen isimlerini yönetim kurulu listesine alması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:29:00 -
Ali Koç'un rakipleri artıyor! Sadettin Saran'ın ardından Mehmet Ali Aydınlar da kolları sıvadı

Fenerbahçe'de peş peşe gelen başarısız sonuçların ardından Ali Koç'un seçime gitme ihtimali ortaya çıktı.

Sadettin Saran'ın ilk seçimde aday olacağını belirtmesinin ardından sarı-lacivertlilerde başkanlık koltuğuna aday bir isim daha çıktı.

Ali Koç da yeniden aday olacak

Akşam'da yer alan habere göre, Sadettin Saran, başkan adayı olacağının ilk açıklayan isim olmuştu.

Saran'ın adaylığını açıklamasının ardından, Mehmet Ali Aydınlar'ın da aday olmak için ön görüşmeler ve toplantılar yaptığı öğrenildi.

Aydınlar'ın camianın önemli isimlerini, oluşturacağı yönetim kurulu listesine alacağı da belirtildi.

Yönetiminde büyük değişiklere gitme planı yapan Başkan Ali Koç'un da yeniden adaylığını koyacağı belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay