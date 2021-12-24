Ali Koç'un rakipleri artıyor! Sadettin Saran'ın ardından Mehmet Ali Aydınlar da kolları sıvadı
Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığa adaylığını açıklamasının ardından, Mehmet Ali Aydınlar da aday olmak için kolları sıvadı. Aydınlar'ın ön görüşmeler ve toplantılar yapmaya başladığı belirtilirken camianın önde gelen isimlerini yönetim kurulu listesine alması bekleniyor.
Fenerbahçe'de peş peşe gelen başarısız sonuçların ardından Ali Koç'un seçime gitme ihtimali ortaya çıktı.
Sadettin Saran'ın ilk seçimde aday olacağını belirtmesinin ardından sarı-lacivertlilerde başkanlık koltuğuna aday bir isim daha çıktı.
Ali Koç da yeniden aday olacak
Akşam'da yer alan habere göre, Sadettin Saran, başkan adayı olacağının ilk açıklayan isim olmuştu.
Saran'ın adaylığını açıklamasının ardından, Mehmet Ali Aydınlar'ın da aday olmak için ön görüşmeler ve toplantılar yaptığı öğrenildi.
Aydınlar'ın camianın önemli isimlerini, oluşturacağı yönetim kurulu listesine alacağı da belirtildi.
Yönetiminde büyük değişiklere gitme planı yapan Başkan Ali Koç'un da yeniden adaylığını koyacağı belirtiliyor.