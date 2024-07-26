  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ali Koç'un başkan yardımcılığı teklifini reddetti!
Spor

Ali Koç'un başkan yardımcılığı teklifini reddetti!

Yeniakit Publisher
2024-07-26 10:40:00 -
Ali Koç'un başkan yardımcılığı teklifini reddetti!

Kulüpler Birliği Vakfı'nın dün düzenledidği toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden başkan seçilirken Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e başkan yardımclığı teklifini sundu. Ancak Sepi teklifi kabul etmedi. İşte detaylar...

Kulüpler Birliği Vakfı'nın dün düzenledidği toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden başkan seçilirken Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e başkan yardımclığı teklifini sundu. Ancak Sepi teklifi kabul etmedi. İşte detaylar...

Kulüpler Birliği Vakfı'nın dün düzenlediği toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden aday oldu. Koç'un isteği üzerine Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de yönetim kurulunda yer aldı.

Ali Koç, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e başkan yardımcılığı teklifini sundu. Sepil ise Koç'un başkan yardımcılığı teklifini teşekkür edip kabul etmedi.

''YENİ FEDERASYONA DESTEK OLMAMIZ GEREKİR''

Ali Koç yaptığı açıklamada, "İnşallah hep beraber yeni federasyonla iyi işler yapabiliriz. Yeni gelen federasyon başkanı İbrahim Bey ve ekibine de hayırlı uğurlu olsun. Bizler de Kulüpler Birliği olarak yeni federasyona destek olmamız gerekir" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23