Ali Koç'tan Putin tezahüratlarına ilişkin açıklama! Özür dilemeyeceğiz, sebebi ise...

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, Dinamo Kiev maçında tribünlerin 'Vladimir Putin' tezahüratıyla ilgili özür dilemeyeceklerini söyledi.

Ali Koç şunları kaydetti:

"Ukrayna’dan özür dilemeyeceğiz. Bunun sebebini de biraz sonra anlatacağım. Ukrayna Büyükelçisi’nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli. Medyada her konumuza maydonoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız.”

"Bir camia var ki, yönetimi, başkanı, sporcusu kim olursa olsun bizim tarafa dokunmaktan kaçınmıyor. Her konumuza maydonoz oluyor. Biz, ayrıştırmayı değil, birleştirmeye odaklıyız. Bu ülkeyi ayrıştıran o kadar çok unsur var ki, futbol bunun başında gelmemeli."

Kulübün borcu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'nin borcu resmen açıklandı. Son 3 aylık dönemi kapsayan 31 Mart 2022 tarihinden itibaren Fenerbahçe'nin toplam borcu 6.4 milyar lira olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu okudu.

Rapora göre, son üç aylık dönemi kapsayan 31 Mart 2022'den itibaren Fenerbahçe'nin toplam borcunun 6 milyar 423 milyon lira olduğu belirtildi.

Raporda yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe'nin finansal borçları 3 milyar 823 milyon, ticari borçları 379 milyon, kiralama kaynaklı yükümlülükleri 57 milyon, ertelenmiş gelirler 411 milyon, diğer borç ve yükümlülükler 1 milyar 753 milyon lira.