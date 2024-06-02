Ali Koç'tan Jose Mourinho'yla ilgili ilk sözler

Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı ve anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul’a geldi.

Mourinho, bugün saat 19.00’da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda taraftarlara açık şekilde düzenlenecek imza töreniyle resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte anlaşma sağladıkları dünyaca ünlü isimle ilgili açıklama yaptı.

Ali Koç, Portekizli teknik adamla arasında geçen diyaloğu ilk kez anlattı.

"Mourinho'ya neden biz, diye sordum"

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Fenerbahçe Başkanlığı için yeniden aday olan Ali Koç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: