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Spor Ali Koç'tan ilginç Mesut Özil açıklaması!
Spor

Ali Koç'tan ilginç Mesut Özil açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulunda Kim Min-jae ve Mesut Özil'in ayrılıklarıyla ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 15:25:00 -
Ali Koç'tan ilginç Mesut Özil açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulunda Kim Min-jae ve Mesut Özil'in ayrılıklarıyla ilgili konuştu.

"3 tane transferimiz kaldı. Kaleci, sol bek ve santrfor... Bir Kim Min-jae olayı vardı. Bize geldiği zaman Fenerbahçe'ye 1 yıl için gelmek istediğini buradan Fransa'ya oradan da Premier Lig'e gitmek istediğini söylemişti. 11 gün çıkış maddesi üzerinde görüştük. 1 yıl önce planları anlatmıştı. Maaşında da artırma yapmayı kabul ettik. Bir gitti geldi ama sonrasında kafasına koyduğu planı uyguladı ve gitti. Kim Min-Jae özel bir karakter, özel bir futbolcu. Sahada kendini verdiğini gördünüz. Örnek gösterebileceğimiz bir oyuncu. Maddi açıdan bize fayda sağlasa da onun ayrılığı bizim ve hocamızın planlarını bozdu."

"Mesut Özil'i geçmişi için transfer etmedik"

"İki stoper transfer ettik. İkisi beraber Santos'ta oynadılar. Sonra transfer oldular. İnşallah burada da aynı başarıyı gösterirler. Mesut ile yollarımız ayrıldı. Ne büyük hayallerle geldi ama futbolda bazen hesapladığınız şeyler tutmuyor. Sonuç itibarıyla istediğimizi yapamadık. Türk olup bu kadar büyük başarısı sağlamış, Türk kimliğini çok iyi taşımış iyi bir Fenerbahçeli... Ama olmadı. Oturduk konuştuk, mutabık kaldık ve Başakşehir'in yolunu tuttu. İnşallah orada başarılı olur, kariyerini arzu ettiği şekilde sonlandırır. Fenerbahçe'ye geldiği için teşekkür ediyorum. Daha fazla detaya girmeye gerek yok. 'Mesut varsa oynar' Böyle bir dünya yok artık arkadaşlar. Biz geçmişi için getirmedik. Bizi şampiyon yapması için getirdik."

"Son 4 senede hiç bu kadar erken transfer yapmadık"

"Son 4 senede hiç bu kadar erken transfer yapmamıştık, geç kalındığı görüşüne katılmıyorum. Bu sene bir nebze elimiz biraz daha rahat, FFP'de rahatlığımız var. Haziran ve Temmuz'da transfer yapabildik.

"Tribünlerimizin performansında bir düşüş var. Biz artık eskisi gibi 90 dakika boyunca kulübü, takımı sonuna kadar destekleyen, tribünün tamamından takıma destek verecek konumdan çok uzaklaştık. Son maçta da bunu yakından gözlemledim. Hepimizin silkelenmesi lazım."

 

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