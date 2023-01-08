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Spor Ali Koç'tan derbi sonrası taraftara mesaj
Spor

Ali Koç'tan derbi sonrası taraftara mesaj

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrası taraftara mesaj verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 23:44:00 -
Ali Koç'tan derbi sonrası taraftara mesaj

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan dev derbinin galibi Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirmeyi başardı. Galatasaray bu galibiyetle liderliğini perçinlerken ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 4'e yükseltti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe başkanı Ali Koç, "Öncelikle taraftarlarımızdan özür dileriz. Bunlar futbolda var. Toparlayacak kişiler aynı kişiler. 3 puandan öte bir durum değil" dedi.

"4-0, 6-0 yenerken biz şampiyon olamamıştık"

Böyle sonuçlara Kadıköy'de alışkın olmadıklarını söyleyen Koç, "Alışkın değiliz tabii. Daha önceki sezonlarda 4-0, 6-0 yenerken biz şampiyon olamamıştık. Taraftarlarımız umutlarını kaybetmesin. Daha çok uzun bir yol var. İyi oynamadık. Bize yakışmadı. İnşallah biz şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

"Böyle iniş çıkışlı zamanlar olabilir" diyen Ali Koç, "Nasıl ki 'en büyük favori Fenerbahçe' dedirten bu ekipse, bu takım da o takım. Yeni bir sayfa açılacak ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.

"Önümüzde 19 hafta var, 4 puan fark nedir ki?" ifadelerini kullanan Ali Koç, "Daha köprünün altından çok su akacaktır. Ben takımıma ve hocama güveniyorum" diye konuştu.

Başkan Ali Koç, tribünlerin bir kısmından Altay Bayındır'a gelen tepkiler konusunda ise yorumda bulunmayacağını söyledi.

Dev derbi sonrası Galatasaray 39 puanla zirvedeki yerini korurken Fenerbahçe 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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