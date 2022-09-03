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Medya Ali Koç'la ilgili "Yok artık" dedirten iddia! Ahmaklık bulaşıcı olduğu için bunu yapmış
Medya

Ali Koç'la ilgili "Yok artık" dedirten iddia! Ahmaklık bulaşıcı olduğu için bunu yapmış

Salih Tuna, son günlerde, yaşanan her gelişmeyi "Hükümet gündem değiştirmeye çalışıyor" diye yansıtan çevreleri fena ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 10:06:00 -
Ali Koç'la ilgili "Yok artık" dedirten iddia! Ahmaklık bulaşıcı olduğu için bunu yapmış

Salih Tuna, son günlerde, yaşanan her gelişmeyi "Hükümet gündem değiştirmeye çalışıyor" diye yansıtan çevreleri fena ti'ye aldı. "Ahmaklık bulaşıcı olduğu için aynı nakaratı futbola bile sıçrattılar. Sosyal medyada bir eleman, 'Ali Koç gündemi değiştirmek için TFF binasına saldırdı' dedi, daha ne olsun" ifadelerini kullanan Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Son günlerde her şeyi "gündem değiştirmek" olarak temellük ediyorlar. Bizzat gündemi bile!

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'ın yakalanmasını bile gündemi değiştirme gayretine bağladılar. O derece!

Thodex'çi denen o dolandırıcı yakalanıyor, aynı nakaratı tekrarlıyorlar.

Türkiye'nin gururu Selçuk Bayraktar, "F-35 denilen neslin ötesinde bir platform" olarak tanımladığı yeni projeleri Kızılelma'dan bahsediyor, yine aynı nakarat.

İçlerinden biri, "Gündemi değiştirmek için bunlar her şeyi yapar, enflasyonu bile düşürürler" dedi iyi mi?

Ahmaklık bulaşıcı olduğu için aynı nakaratı futbola bile sıçrattılar. Sosyal medyada bir eleman, "Ali Koç gündemi değiştirmek için TFF binasına saldırdı" dedi, daha ne olsun!

Bir başka zırto muhalif de aynen şunu sordu: "Gündemi değiştirmek için Yunanistan'a girerler mi?"

"Yunanistan'a girerler mi bilmem ama, Yunanistan saldırırsa, vatanı kanlarının son damlasına kadar savunurlar. Gündemi değiştirmek için bunu bile yaparlar. 15 Temmuz'da çıplak ellerle tanklara direnenlerden her şey beklenir..." diyecektim.

Vazgeçtim.

Çünkü ironiden anlamazlar. Hoş anlasalar da gündemi değiştirmek için ironi yaptığımızı söylerler."

 

 

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Yorumlar

zıpzıp

"Ali Koç gündemi değiştirmek için TFF binasına saldırdı" Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak isteyen ve bunun içinde gezizekalılarla hareket eden ve her türlü desteği veren birinden bahsediyoruz
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