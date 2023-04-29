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Spor Ali Koç'a zehir zemberek cevap: Sizin adınıza utanıyoruz
Spor

Ali Koç'a zehir zemberek cevap: Sizin adınıza utanıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-04-29 19:09:00 -
Ali Koç'a zehir zemberek cevap: Sizin adınıza utanıyoruz

Galatasaray, Fenerbahçe Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamaya çok sert bir karşılık verdi

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksel Divan Kurulu toplantısındaki sözlerinin ardından açıklama yaptı.

"Düşmediği seviyeye indi"

Galatasaray'ın açıklamasında, "116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi." denildi.

İşte Galatasaray'ın 'Biz, sizin adınıza utanıyoruz' açıklaması:

"Hemen her gün art arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsal gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz.

Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftira dolu söylemlerinizden, yarattığınız hikayelerle yaptığınız manipülasyonlardan ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin.
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116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi.

Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin.

Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz. Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü."

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