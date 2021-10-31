Ali Koç’a, en yakınındaki isimden salvo! Bu ergen zihniyeti ile…

Fenerbahçe’nin Konyaspor deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrılması sonrası "Ali Koç istifa" sesleri bir defa daha yükselmeye başladı. Saçtığı milyon dolarlara rağmen sportif başarıyı bir türlü yakalayamayan Başkan Koç’a taraftarlar büyük tepki gösterirken, konuya ilişkin en ilginç çıkışlardan biri ise spor yazarı Serdar Ali Çelikler’den geldi. Fenerbahçe Başkanı’nın basındaki yılmaz savunucularından olan Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Konyaspor mağlubiyetiyle birlikte son 3 maçını kaybeden sarı-lacivertli kulübe ağır eleştiriler yöneltti. Köşesinde “Yönetim için uzun uzadıya yazmaya gerek yok, 3. mektubu yazma zamanları geldi" ifadelerini kullanan Çelikler, yazısında özetle şunları kaydetti: "Geçen haftaki maç yazımın sonunda söylemiştim. Fenerbahçe'de yapılması gereken bir sürü şey var ama en başta 2 şey lazım diye;

1- Twitter'ı kapatmak

2- İyi kalpli-halis niyetli olmak..

Twitter'daki boş beleş, kerameti kendinden menkul bir takım zerzevatın gazıyla iş yapmamak, sıradan bir röportaja bile resmi siteden yanıt verilmezdi.

Bu ergen zihniyeti ile sosyal medya ile ilgilenileceğine takımla ilgilenilse 3 maçta 0 çekilmezdi.

İyi kalpli olunmazsa ne olur görüyoruz. Rakiplerin ilk şutları gol olur. Son saniyede gol yersiniz. Maça başlarsınız Soner, tarihinde bir daha atamayacağı jeneriklik gol atar. Altay'ı muhtemelen uzun süreliğine kaybedersiniz. Enner ve Gustavo da muhtemelen en azından 3-4 hafta olmayacak gibi. Vurdukların da girmez. Direkte patlar, 2 metreden içeri vuramazsın.

Neyse, yönetim için uzun uzadıya yazmaya gerek yok, 3. mektubu yazma zamanları geldi.”