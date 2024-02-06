Ali Koç, Ülker reklamında oynadı
Murat Ülker, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Ülker markasının ürünlerinden olan Çokoprens’i yerken ki görüntülerini paylaştı.
İş adamı Murat Ülker, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Çokoprens’i yerkenki görüntülerini paylaştı. Ülker, adetü Ali Koç’lu Çokoprens reklamı yaptı. Ülker o anları “Her lokmada mutluluk derken tam da bunu kastediyoruz, bir atıştırmalık çokoprens bile mutlu etmek için yeter. Fenerbahçeli küçük bir taraftar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u elleriyle besliyor” ifadeleriyle paylaştı.
Ülker’in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Kaynak: patronlardunyasi.com