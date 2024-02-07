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Ali Koç PFDK'ya sevk edildi!

Yeniakit Publisher
2024-02-07 16:16:00 - 2024-02-07 16:22:55
Ali Koç PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün ise 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları' dolayısıyla kurula sevk edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 06.02.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkleri merakla bekleniyordu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak kurula sevk edildi.

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